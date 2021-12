Corpo da quarta vítima de afogamento em Bom Jesus da Lapa é encontrada

O corpo da quarta vítima do afogamento, em Bom Jesus da Lapa, foi encontrado na manhã desta terça-feira, 29 Calisto Fernandes, de 13 anos, estava desaparecido desde o último domingo, 27, após de afogar em um trecho do Rio São Francisco com mais três familiares.

De acordo com informações da Marinha, o corpo foi encontrado por pescadores no município de Sítio do Mato, a 40 km de distante do local do acidente.

As três outras vítimas já havia sido encontradas. As informações são que a tragédia aconteceu após Márcio, que tomava banho no rio, cair em um buraco e começar a se afogar. A família foi tentar salvá-lo e terminou se afogando junto.

