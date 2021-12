Corpo da personal trainer será enterrado neste domingo

O corpo da personal trainer Sandra Balistieri, morta em colisão com um ônibus na manhã de sábado, 7, na Linha Verde (BA-099), será enterrado às 16h deste domingo, 8, no cemitério Campo Santo.

Sandra voltava de uma festa em Costa do Sauípe quando supostamente teria invadido a a pista contrária com seu carro, um Celta. A colisão frontal, no KM 60 da rodovia, foi com um ônibus da empresa Linha Verde.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, Sandra estava só no veículo. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido. A autópsia realizada pelo Instituto Médico Legal (IML) vai informar se houve consumo de álcool.

