Corpo carbonizado é encontrado em estrada de Feira de Santana

Um corpo carbonizado foi encontrado em uma estrada da Fazenda Escoval, no distrito de Humildes, a 200 metros da BR-324, na manhã desta segunda-feira, 14.

De acordo com o portal Acorda Cidade, a vítima, do sexo masculino, foi localizada por populares e segundo informações da polícia, estava sobre um tapete com a cabeça amarrada aos pés e com uma venda sobre os olhos.

Não há informações sobre a identidade da vítima. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

