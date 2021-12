Corpo carbonizado é encontrado amarrado a motocicleta no sudoeste do estado

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado e amarrado a uma motocicleta na madrugada desta sexta-feira, 1º, na estrada que liga o município de Barra do Choça ao Distrito do São Sebastião, no sudoeste do estado.

A vítima foi presa ao veículo com arames, segundo informações do blog do Jorge Amorim. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista.

