Corpo carbonizado é achado em carro de delegado desaparecido na BA

O carro do delegado Marco Antônio Torres foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 13, em uma estrada vicinal entre os municípios baianos de Anagé e Sussuarana. Ele estava desaparecido desde quinta, 12, quando deixou o município de Barra da Estiva, onde é titular da delegacia, com destino a Vitória da Conquista.

De acordo com policiais da 20ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Corpin), o veículo estava queimado e foi encontrado um corpo carbonizado dentro do automóvel. Contudo, não há confirmação que seja do delegado.

Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e policiais estão no local. Eles investigam se foi um acidente ou um crime.

O carro foi encontrado em uma área que seria caminho para o delegado seguir para Vitória da Conquista.

