Coronel quer expandir área de cobertura dos Bombeiros

Com 42 anos de Polícia Militar, 12 deles nos Bombeiros, o coronel BM Francisco Luiz Telles de Macêdo é o novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia (CB) e o primeiro desde a emancipação do CB da PM. O coronel Telles já comandou os grupamentos de Jequié e Feira de Santana e disse, em entrevista ao A TARDE, que pretende, à frente da instituição, ampliar a cobertura de 82 para 132 municípios (31,6% do total de cidades baianas).



O senhor foi nomeado no último dia 15. Quais serão as prioridades da sua gestão e as metas que pretende alcançar?



Nossa gestão tem como prioridade a valorização do nosso efetivo e a qualificação e expansão dos nossos serviços, pois sabemos que o Corpo de Bombeiros da Bahia, por não ter, ainda, de forma efetiva uma legislação própria de segurança contra incêndio e pânico, tem naturalmente diminuído a proteção a sinistros. A lei foi aprovada em 2013. Só que as dificuldades próprias de uma regulamentação de uma lei tão complexa fizeram com que esse processo acabasse sendo prolongado. Hoje, estamos fazendo o processo terminativo da regulamentação, que vai nos permitir fazer uma atuação mais forte com o poder de polícia que a lei nos atribui. E a partir de agora a gente vai exigir que cada prédio que seja construído, por exemplo, tenha sistemas preventivos.



E por onde o senhor pretende começar esse trabalho? Qual será o primeiro passo?



Sabemos que temos nesse momento algumas dificuldades. O estado é muito grande. Fazer também a ampliação da busca e resgate que são atribuições constitucionais do bombeiro. E a gente vai buscar a partir de agora fazer esse processo integrativo com o Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) para que a gente não tenha a superposição de viaturas e meios. E nesse processo a gente já conta com o apoio da Secretaria de Segurança Pública no sentido de termos no Centro Integrado de Gestão de Emergência (Cige) também o Samu integrado para que a gente possa fazer o melhor atendimento. Não havendo superposição, haverá mais disponibilidade de meios para a população.



Qual a média do tempo de atendimento às ocorrências que os Bombeiros têm e qual a meta que querem alcançar?



Quando a gente fala em tempo médio, isso tem uma relatividade muito grande porque depende de que cidade, em que circunstância está se fazendo o atendimento. Porque muitas vezes a gente atende uma cidade que está a 35 quilômetros de distância da sede dos bombeiros. Nessa situação, a gente está trabalhando com a meta de redução a cada seis meses de 10% do tempo de atendimento que hoje é realizado.



Em Salvador, há essa média?



Em Salvador, a média está em torno de 40 minutos porque, com o boom automotivo, as vias urbanas ficaram muito engarrafadas. E, com isso, a gente tem, além de fazer esse processo de reengenharia, que fazer campanhas educativas para que a população efetivamente atenda à necessidade de abrir o trânsito para passagem dos veículos de emergência dos bombeiros, da polícia e Samu.



O que da sua trajetória na PM o senhor destacaria que poderá ser útil para exercer o cargo de comandante-geral dos bombeiros?



A minha trajetória se divide entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros porque parte significativa da minha vida profissional trabalhei no CB tanto na área de gestão administrativa e operacional como na de planejamento. Queremos que fique bem claro que, no momento que fui nomeado comandante-geral do CB, é a sinalização formal do governo do estado que o bombeiro militar da Bahia é um órgão autônomo e independente, com orçamento próprio e meios próprios de sobrevivência. Eu já trabalhei na área de projetos. Fui diretor de planejamento estratégico, projetos de ensino da própria SSP. Comandei diversas unidades do CB.



Com base nessa experiência, o que o senhor diria que hoje são os principais desafios que a instituição enfrenta na Bahia? E em Salvador especificamente?



A qualificação dos nossos serviços. A partir do momento em que a gente publicar nossa regulamentação, as edificações terão que se adaptar colocando sistemas preventivos. Os prédios mais antigos não têm qualquer sistema preventivo. Por isso que quando tem algum problema com fogo a gente não tem extintores e nem hidrantes próximos. Isso dificulta muito esse atendimento.



E há prazos para essas adaptações em edificações?



A lei e a regulamentação vão trazer os prazos que são diferenciados para cada tipo de risco. Logicamente, não são prazos muito curtos porque não podemos, num curto tempo, exigir que toda a nossa sociedade se adapte quando temos 500 anos de Bahia sem que isso venha a acontecer. Temos que fazer uma análise racional para cada situação.



Temos hoje uma capital cada vez mais complexa, com muitas demandas. O Corpo de Bombeiros tem infraestrutura suficiente para atender às demandas? Há equipamentos para todos os bombeiros?



Ontem tínhamos prédios em Salvador de até 15 andares. Depois, passamos a ter de 20, 25, 30, 32, 50 e não sabemos onde chegaremos. E existem situações em que uma plataforma não tem como alcançar porque não há esse produto no mundo para edifícios tão altos. Por isso, elas são suportes. Apesar de existirem plataformas no mercado de até 75 metros, aquelas acima de 54 metros se tornam muito difíceis de operar porque, a depender de onde precisem ser empregadas, podem não ser utilizadas por conta de desnivelamento de terreno ou velocidade de vento. O risco se torna muito grande dela tombar. Não tem como atender edifícios muito altos. Por isso a importância da exigência dos sistemas preventivos.



Em julho, o posto do Corpo de Bombeiros da Calçada estava sem condições mínimas de trabalho. Instalação elétrica condenada, infiltrações, alojamentos e banheiros insalubres foram alguns dos problemas encontrados. Quantos postos estão em situação semelhante e como o senhor pretende recuperá-los?



O da Calçada logicamente até pelo seu valor histórico será recuperado e nós já fizemos contato com área sistêmica do estado para nos dar suporte. O governo já nos deixou a possibilidade dos recursos, mas precisamos enfrentar toda a parte burocrática e legal que existem em lei. É nossa prioridade não só o da Calçada como os outros quartéis. O do 1º Grupamento na Barroquinha estava escorado, caindo. E foi feito investimento do governo próximo de R$ 7 milhões. É muito elevado? É, mas ali está a cultura, o simbolismo de uma organização. Ele já está funcionando, mas ainda não está integralizado. As obras estão na reta final.



Quando ficará pronto?



Acreditamos que nos próximos três meses essa obra deverá estar pronta. Essa obra também é nossa prioridade, a exemplo da instalação de várias unidades no interior. Hoje, o nosso atendimento formal tem uma extensão para 82 cidades do estado. E a nossa pretensão é que, em no máximo dois anos, consigamos aumentar em mais 50 cidades.



A cobertura é de somente 82 cidades?

Quando falo 82 é o atendimento local. Ter a possibilidade de chegar com a viatura de forma imediata. Em qualquer lugar do estado onde haja necessidade de uma atividade de bombeiros nós iremos a essa localidade.



Há previsão de ampliação do efetivo? No último dado divulgado, a estimativa no estado era de um bombeiro para cada seis mil habitantes.



Essa situação vem diminuindo de forma gradativa. Eu não sei precisar exatamente esse número, mas posso dizer que já convocamos nos dois governos mais de 16 mil policiais civis, militares, bombeiros e peritos. Hoje, temos na nossa escola de formação 105 alunos a soldado em formação.



Qual seria o efetivo que o Corpo de Bombeiros tem hoje e qual seria o ideal?



O CB está nascendo como nova organização, com efetivo de 2.150 bombeiros. A afirmação de número ideal é relativizada porque o parâmetro que se estabelece, o da ONU, é muito discutido. Os sistemas preventivos, cada vez mais aperfeiçoados, não foram levados em conta quando se estabeleceu esses parâmetros. Se usado esses parâmetros, hoje precisaríamos de algo em torno de 12 a 14 mil bombeiros para o estado.

