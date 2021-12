Coronel João Sá recebe serviços de saúde e cidadania através da Feira Cidadã

O município de Coronel João Sá (distante 435 km de Salvador) recebe uma edição especial da Feira Cidadã neste domingo, 21, com serviços de saúde e cidadania para a população até segunda-feira, 22. Ação é promovida pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA).

Após o rompimento da Barragem do Quati, cerca de 500 famílias estão desalojadas. Segundo o coordenador da Feira, Edvaldo Gomes, a 19ª edição do evento foi solicitada em caráter emergencial.

Serão realizados 5 mil atendimentos durante os dois dias e a distribuição de senha começa às 7h. Os serviços são consultas de odontologia, oftalmologia, pediatria, clínica e cirurgia geral, além de exames, como ultrassonografia da tireoide, abdômen total, partes moles, mama, transvaginal, vias urinárias e próstata, eletrocardiograma e preventivo ginecológico.

Também serão oferecidos aferição de pressão, medição de glicemia, atualização do calendário de vacinas e orientação sexual com distribuição de preservativos.

Após o término da feira, os serviços de odontologia permanecem por mais 10 dias no município, com 120 atendimentos diários de restauração, limpeza, canal, prótese, extração e cirurgias.

A população também poderá obter novas vias de documentos como Carteira de Identidade e CPF, antecedentes criminais, que estão sendo emitidos pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Além disso, também está disponível o recadastramento de pensionistas estaduais, serviço de ouvidoria e alguns procedimentos do Planserv.

Na quarta-feira, 24, será a vez da população de Pedro Alexandre receber a caravana de solidariedade.

Doações

Para ajudar vítimas das duas cidades, além da Feira Cidadã, as VSBA estão recolhendo donativos por meio da campanha Bahia Solidária. As entregas são realizadas diariamente.

Para doar roupas, alimentos, água, brinquedos, entre outros itens, basta se dirigir ao ponto de coleta, que funciona no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, sede das VSBA, em Salvador. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 71 3117-4900.

