Coronel João Sá recebe doação de 3 mil garrafões de água potável

Moradores do município de Coronel João Sá, atingidos pela inundação após o rompimento de uma barragem no dia 11 de julho, recebem nesta segunda-feira, 22, caminhões carregados com 3 mil garrafões de 20 litros de água potável. A ação de emergência foi realizada pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA).

A inundação causada pelas águas da barragem de Quati transformaram água potável em bem escasso, já que fontes de água própria para o consumo foram afetadas pela correnteza, tornando-se imprópria para o consumo humano.

Após o acidente, pelo menos 500 famílias estão desabrigadas. Para tentar resolver isto, a prefeitura da cidade conta com 7 abrigos e procura minimizar as perdas com atividades que incluem a limpeza das cisternas. Além disso, até o momento, 32 casas foram evacuadas por conta do risco de desabamento. O Rio do Peixe, que está à margem da cidade, baixou o nível de água, o que minimizou os estragos causados.

Equipes da Defesa Civil (Codesal), fazem o trabalho de vistoria das casas que foram inundadas, além de prestar apoio às famílias que sofreram com a inundação, com a distribuição de cestas básicas, colchões e cobertores.

