Coronavírus: UFBA emite comunicado sobre disseminação da doença

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) divulgou um comunicado para a comunidade acadêmica sobre a propagação do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com o documento, estão mantidas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil, porque não há confirmação de paciente infectado com o vírus no território baiano, segundo bolteim mais atualizado da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Veja abaixo

Ainda segundo o comunicado, a UFBA se baseia nas informações e recomendações oficiais divulgadas pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), ligada à Organização Mundial da Saúde), pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Um grupo de trabalho coordenado pela Administração Central foi formado para monitorar diariamente a evolução do coronavírus e, em caso de agravamento do cenário atual, novas orientações poderão ser divulgadas.

Boletim Atualizado

Dados mais recentes do boletim da Sesab apontam para 47 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus na Bahia, de janeiro até às 10h desta segunda-feira, 2. Ao menos, 21 casos foram excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde, 11 descartados laboratorialmente e 15 aguardam análise laboratorial.

Os municípios com com notificação suspeita são: Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, Lauro de Freitas, Salvador, Teixeira de Freitas, Tucano e Vitória da Conquista.

