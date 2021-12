Coronavírus: prefeitura de Porto Seguro nega existência de caso suspeito na cidade

A prefeitura de Porto Seguro, no sul baiano, emitiu uma nota de esclarecimento informando que a cidade não possui caso suspeito de coronavírus. Em boletim divulgado na manhã desta sexta-feira, 28, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) informou que havia uma suspeita no município.

"Em Porto Seguro, no mês de fevereiro, duas turistas alemãs foram atendidas com quadro compatível com síndrome respiratória aguda grave - SARG, sendo que a primeira foi confirmado para Influenza A, sub tipo H1N1, e a segunda descartada, sendo considerada um quadro bacteriano", informou o comunicado da prefeitura.

Ainda segundo a gestão municipal, a Sesab fará uma correção nos dados na divulgação do novo boletim previsto para ser emitido na tarde de hoje.

