Corintiano envolvido em morte na Bolívia é baleado na Bahia

O torcedor do Corinthians Rafhael Machado Castilho de Araújo, 19 anos, que havia sido preso em fevereiro, após a morte do garoto Kevin Beltran Espada em um jogo de futebol, na Bolívia, foi baleado por policiais militares no município de Santo Estêvão (a 157 km de Salvador), na última sexta-feira, 20.

De acordo com a soldado Darci, da 57ª Companhia Independente da PM (Santo Estêvão), policiais em motocicletas faziam rondas na cidade após uma onda de assaltos na sexta-feira. Por volta da meia-noite, Rafhael e Alex Nascimento da Silva, 21, conhecido como Léo Seco, tentaram fugir ao avistar os PMs. Os suspeitos estavam em uma moto, que, segundo a polícia, era roubada.

"Quando a guarnição mandou eles pararem, eles fugiram e o carona, que era o Rafhael, atirou contra a guarnição, que revidou", relatou a soldado. O corintiano foi ferido a tiros na costela, no braço e na perna e Alex, no glúteo. Raphael foi levado para o Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana.

Até o fechamento desta edição, ele aguardava ser transferido para um hospital de Salvador. De acordo com informações do hospital, Raphael passou por uma cirurgia e segue em estado grave. O condutor da moto também foi levado para Feira, mas retornou para Santo Estêvão, onde permanece internado no hospital da cidade.

Alex é natural do município e, segundo a PM, tem envolvimento com o tráfico de drogas e responde por porte ilegal e aliciamento de menores.

Raphael havia deixado São Paulo e estava morando em Santo Estêvão, e segundo policiais militares, em parceria com Alex, praticava assaltos a mão armada na cidade.

De acordo com o boletim registrado pela Polícia Civil, Alex, morador do bairro da Caixa D' Água, no mesmo município onde ocorreu a troca de tiros, confessou ter cometido vários delitos na região em parceria com o corintiano. Em entrevista para uma rádio de Feira de Santana, Alex disse que conheceu Rafhael há aproximadamente 30 dias.

"Então saímos para fazer uma parada", frisou o jovem na entrevista, acrescentando que Raphael estava em Santo Estêvão a passeio, quando se conheceram e resolveram praticar assaltos.

Na delegacia, foram apresentados documentos do torcedor paulista, como carteira de identidade, passaporte, alvará de liberação da polícia da Bolívia, além da carteira de uma torcida organizada do Corinthians. Um revólver da marca Rossi, calibre 38, também foi apresentado ao delegado Sérgio de Oliveira Vasconcelos.

Investigação

O auto de prisão em flagrante foi registrado na Central de Flagrantes de Feira de Santana. "Foram levados para Feira porque a delegacia (de Santo Estêvão) estava sem delegado para registrar o flagrante no momento", conta a soldado Darci. O caso será investigado por policiais da Delegacia de Santo Estêvão.

A policial confirmou que Rafhael, natural de Santos (SP), estava na cidade há 30 dias. Nesse período, a dupla realizava assaltos a mão armada em Santo Estêvão.

O corintiano foi um dos 12 torcedores da Gaviões da Fiel que permaneceram presos na Bolívia após Kevin Beltran Espada, 14 anos, ser atingido e morto por um sinalizador em uma partida entre o clube paulista e o San José, em Oruro, pela Copa Libertadores da América, em fevereiro.



Em cinco meses, todos já haviam sido liberados. No mês passado, outros dois corintianos presos na Bolívia se envolveram em briga com torcedores do Vasco, nas arquibancadas do Mané Garrincha, em Brasília, em jogo válido pelo Brasileirão.

