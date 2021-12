Corintiano baleado em Santo Estevão sai do hospital

O torcedor do Corinthians Raphael Machado Castilho de Araújo, baleado depois de fugir de blitz na cidade de Santo Estêvão recebeu alta médica neste domingo, 29, e seguiu para Complexo Policial Investigador Bandeira, em Feira de Santana.

Raphael havia recebido alta na sexta-feira, 27, mas voltou ao hospital no sábado, 28, com dores no local em que foi atingido.

O outro preso, Alex Nascimento da Silva, suspeito de participar da troca de tiros com policiais juntamente com Rapahel, recebeu alta médica na quarta-feira, 25, e também foi encaminhado para Feira de Santana, onde ficará custodiado.

