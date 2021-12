Convocados do Programa Partiu Estágio devem se apresentar até esta 5ª

Termina nesta quinta-feira, 2, o prazo para a entrega da documentação dos universitários selecionados pelo Programa Partiu Estágio. Conforme a Secretaria de Comunicação do governo do estado (Secom), as convocações foram enviados para o e-mail cadastrado no sistema de inscrição do programa, no dia 17 deste mês, com prazo de dez dias úteis para se apresentar.

Os convocados para o primeiro edital, estudantes de cursos presenciais, atuarão em 62 órgãos de 49 municípios. Já a convocação para o segundo edital – destinada a alunos de cursos presenciais e EAD de Letras, Matemática e Educação Física – é para a Secretaria da Educação, com atuação em todo o estado.

adblock ativo