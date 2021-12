Convocados do Partiu Estágio devem comparecer ao local de trabalho

Os estudantes que foram selecionados no programa Partiu Estágio, do Governo do Estado, têm até a próxima terça-feira, 6, para se apresentarem no local de trabalho. A lista de convocados e mais informações estão disponíveis no site da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb).

Foram 2.410 estudantes convocados, sendo 1.331 de universidades particulares, 627 estaduais e 452 federais. Entre os selecionados, 91,37% cursaram o nível médio em escolas públicas, e 76,3% são cadastrados no CadÚnico, sistema que reúne famílias de baixa renda beneficiadas por auxílios do Governo.

A iniciativa direciona universitários, de instituições particulares, estaduais ou federais, que já completaram 50% do curso, para o mercado de trabalho, estagiando na administração pública estadual. Os estágios têm duração de um ano, sem possibilidade de renovação.

Confira lista de documentos necessários para a contratação:

• Comprovante de residência

• Original e cópia da carteira de identidade (RG)

• Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF)

• Original e cópia de Carteira de Identidade do representante legal, ou do Termo

de Guarda expedida por autoridade judicial, se for o caso

• Declaração da instituição de ensino informando o semestre letivo, o turno de

estudo, o curso de formação e sua natureza presencial

• Comprovante de matrícula e frequência na instituição de ensino

• Declaração própria de que não exerce atividade remunerada em órgão público

• Original e cópia do Título de Eleitor, se for o caso

• Original e cópia do Certificado de Reservista, se for o caso

• Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

• Comprovação de inscrição no CadÚnico, se for o caso

• Histórico escolar do Ensino Médio

• Declaração da escola em que cursou o ensino médio, como bolsista integral, se for o caso

• E-mail convocatório emitido pelo sistema

