Convenção da ADEMI-BA acontece a partir desta quinta-feira

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA) reunirá especialistas nesta sexta-feira, 6, para o painel “Mercado Imobiliário – Perspectivas”, que faz parte da programação do Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário (FLIMI).

O painel será mediado por Nilson Sarti, Conselheiro da ADEMI-BA e contará com a presença de Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES e ministro das comunicações no governo de Fernando Henrique Cardoso, atual presidente do Conselho da Foton Brasil e colunista do jornal "Valor Econômico"; Marcelo Hannud, especialista Imobiliário da XP Asset - responsável pela originação de oportunidades de investimento para os fundos imobiliários.

Além disso o evento também conta com a presença de Hugo Pierre, especialista em Blockchain, fundador da Growth Tech - uma startup com o propósito de desenvolver soluções em blockchain para negócios; Matheus Neves Sinibaldi, diretor executivo de Habitação da CAIXA; além de Filipe Pontual, Diretor Executivo da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário - ABECIP.

O FLIMI é realizado durante a trigésima edição da Convenção Anual da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA), que acontece a partir desta quinta-feira, 5, no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, no Litoral Baiano.

