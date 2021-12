Convenção Anual da Ademi-BA chega a trigésima edição

Neste ano, a Convenção Anual da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA) chega a trigésima edição, que acontece entre os dias 5 a 8 de dezembro, no Tivoli Ecoresort e Praia do Forte, com Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário (FLIMI).

Com o objetivo de reunir gestores públicos, agentes financeiros, empresários do segmento imobiliário e analistas de mercado, a convenção se apoia em três eixos: política, comportamento e mercado, buscando refletir sobre caminhos e discutir possibilidades para a indústria da construção, especialmente do segmento de incorporação imobiliária.

De acordo com o presidente da Ademi-BA, Claudio Cunha, o balanço do mercado imobiliário neste ano foi muito positivo. "Nós terminamos, na semana passada, o Salão Imobiliário, onde tivemos um faturamento de R$ 37 milhões em dois fins de semana. Isso é muito bom para o mercado, mostra que ele reagiu. Tivemos cinco lançamentos imobiliários neste último semestre, todos com sucesso de comercialização dos seus empreendimentos, e com essa taxa de juros mais baixa o mercado imobiliário, que necessita do crédito, agora tem o acesso ao crédito, não só para produção, mas também para oferecer aos seus clientes. Vai crescer de uma forma forte, contínua, ao longo desses próximos anos", avaliou.

O presidente da associação informou também que o Salão Imobiliário do próximo ano já está marcado para o último fim de semana de outubro e será realizado no novo Centro de Convenções de Salvador. Quando questionado sobre as novidades, Claudio Cunha descreve que o evento terá muitas coisas novas e que a mudança comportamental e os desejos que as pessoas têm com relação à forma de morar está sendo acompanhado.

Para Claudio, a perspectiva é de crescimento. "Já começamos o ano com vários lançamentos imobiliários. Temos previsto para o primeiro semestre 27 novos empreendimentos para serem comercializados na nossa cidade e estado. Isso mostra que o mercado voltou, que o mercado imobiliário traz também um bem de raiz, se tornando, de novo, com essa baixa taxa de juros, uma excelente opção para investimento", afirmou.

Segundo o engenheiro civil, o Governo Bolsonaro vem se destacando, principalmente, na área econômica, com a redução da taxa de juros, não só momentânea, mas também dos juros futuros. "Dão a estabilidade que o país precisa para a economia crescer", finalizou.

O evento segue até domingo, 8, com palestras e painéis de debate, trazendo temáticas como o uso da tecnologia no mercado imobiliário, o perfil de compra dos clientes, influências externas, novas oportunidades de negócios e muito mais. Além disso, a convenção conta com atrações culturais, com shows de Tatau, Denny Denan Faustão, contando ainda com degustação de vinhos e festival de chope.

