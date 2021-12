Contribuintes podem doar até 1% do IR para Martagão Gesteira

Contribuintes que declaram o Imposto de Renda (IR) podem, agora, mudar o destino de mais de 80 mil crianças a partir da campanha Declare seu Amor, do Hospital Martagão Gesteira. Pessoas físicas e jurídicas poderão destinar até 1% do IR devido a projetos que incentivam crianças e adolescentes da unidade. Na sexta-feira, 29, uma ação no auditório do Martagão, reforçou a necessidade das contribuições.

Na ocasião, o encontro reuniu mais de 100 pessoas e contou com a participação da secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Rogéria Santos, do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Renildo Barbosa, entre outras autoridades e gestores do hospital. Com o ato, as empresas não pagarão mais imposto e nem terão a restituição diminuída.

“Quando as pessoas doam a parcela do seu IR retido na fonte, seja IR de pessoa física ou jurídica, que nós temos até a declaração anual que encerra 31 de dezembro, esse montante que é o imposto retido, a pessoa pode destinar de 1% a 6%, desse valor que não volta para ela”, disse Rogéria Santos.

A destinação do Imposto de Renda, é realizada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA). Com isso, a entidade aplica os recursos na execução de projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Atualmente, o Martagão, possui dois projetos esperando pela destinação do IR: a reforma da enfermaria pediátrica B e a ação Cobertos de Amor.

O interessado em destinar o IR da sua empresa ao Hospital Martagão Gesteira deve calcular o valor do IR a ser pago no modelo completo; calcular 1% em cima do valor devido, fazer um depósito identificado com nome e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do depositante, do valor na conta da FMDCA. Os dados da conta do órgão no Banco do Brasil são: Agência 3832-6; Conta: 930.153-4 com o CNPJ 00.459.245/0001-81.

O cidadão deverá encaminhar o comprovante de depósito para o FMDCA, informando: nome completo da pessoa jurídica, endereço; telefone, CNPJ e o valor da destinação. É importante que a pessoa informe a Liga Álvaro Bahia Contra Mortalidade Infantil como instituição beneficiada ou nome do projeto do Martagão. A FMDCA emitirá e enviará o recibo para o contribuinte.

*Sob a supervisão da editora Regina Bochicchio

adblock ativo