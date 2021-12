Contribuinte pode regularizar débito de IPVA através da internet

As pessoas que não efetuaram o pagamento do IPVA 2019 dentro do prazo estabelecido pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) e foram notificadas e multadas poderão regularizar a situação pelo site do órgão. Será possível também obter desconto de até 70% sobre o valor da multa, caso o pagamento seja feito antes do ajuizamento da execução fiscal.

O contribuinte pode consultar se foi notificado através do mesmo site, na opção 'Inspetoria Eletrônica' => 'IPVA' => 'Relação de Notificados' e informar o número do Renavam. Caso tenha sido notificado, deve imprimir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), clicando em 'Inspetoria Eletrônica' => 'IPVA' => 'Relação de Notificados' => 'Emissão de DAE'. O boleto pode ser pago em qualquer banco.

Caso a notificação do IPVA em atraso não tenha chegado, é necessário apenas dirigir-se a uma agência ou caixa eletrônico dos bancos do Brasil, Bradesco ou Bancoob e efetuar o pagamento com o número do Renavam. A quitação do IPVA é necessária para obter o licenciamento do veículo.

adblock ativo