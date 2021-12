Contrato para implantação do Porto Sul é assinado

Foi assinado na manhã desta segunda-feira, 6, no Centro Administrativo da Bahia, o contrato de adesão que autoriza a construção dos dois terminais do Porto Sul em Ilhéus, no sul da Bahia. Assinaram o documento o Ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Antônio Henrique Silveira, e o governador da Bahia, Jaques Wagner.

Também foi lançado o edital de seleção de acionistas privados para constituição da Sociedade de Propósito Específico (SPE) responsável pela construção, operação e exploração do Terminal de Utilização Privada do Estado da Bahia. O outro terminal do Porto Sul será gerido pela Bahia Mineração (Bamin).

Em novembro de 2012, foi emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a licença prévia para implantação do Porto Sul, que, segundo o governo, se tornou referência para o Instituto.

Os investimentos privados para a construção do Porto Sul somarão R$ 5,6 bilhões, ao longo de 25 anos. Wagner explicou que a participação do Estado na sociedade garantirá aos proprietários de cargas menores o acesso ao Porto Sul.

"Um porto significa o prenúncio da capacidade de desenvolvimento industrial, ainda mais em um estado com a capacidade mineral, agrícola e energética que é o Estado da Bahia. Um porto competitivo é a porta de chegada e a porta de saída para insumos e produtos finais ou produtos in natura exportados", disse o governador.

O porto movimentará cargas de todos os tipos de granel e cargas em seus diversos acondicionamentos, com estimativa, no 25º ano de funcionamento, de operar 100 milhões de toneladas/ano.

