Contrato do metrô prevê possibilidade de construir mais uma estação em Lauro

O presidente da CCR, concessionária responsável pela obra e administração do metrô, Luís Valença, cogitou a possibilidade de ampliar o projeto do modal. De acordo com ele, existe a chance de construir mais uma estação em Lauro de Freitas.

Valença explicou que o contrato prevê a construção da Linha 2 até o aeroporto, mas um dispositivo prevê que, se esta última estação atingir o número de seis mil passageiros nos horários de pico por um semestre, inicia-se a ampliação em Lauro de Freitas.

"O metrô no aeroporto já está em Lauro de Freitas, mas, ao atingir essa meta, aciona-se o gatilho automático para implantar a segunda estação dentro cidade, que ficaria ali na altura de onde funcionava a antiga Insinuante. Acredito que vamos chegar a essa meta com facilidade", disse.

Em relação à ampliação da Linha 1, da Estação Pirajá até o bairro de Águas Claras, o gestor informa que os estudos já foram feitos.

"Mas essa obra ainda não está prevista no nosso contrato, é uma decisão que foi tomada pelo governo, que deverá anunciar como será feita", frisou.

Término da obra

Quanto à conclusão das obras nas passarelas do metrô, Valença informou que todas devem ficar prontas ainda este ano. "Umas mais cedo, outras mais tarde. Nossa estratégia foi reaproveitar as estruturas atuais, enquanto adequamos as estruturas definitivas às características de Salvador", diz.

O presidente da concessionária informou que o terminal de ônibus de Pituaçu está previsto para ficar pronto em outubro próximo.

"Esperamos que a obra já esteja concluída, em fase de testes, para promover a integração com a estação de metrô", calcula.

Questionado por A TARDE sobre a possibilidade de os trens transportarem bicicletas nos vagões, Valença afirmou que há essa previsão. "Temos bicicletário em todas as estações. Vamos avaliar os horários mais adequados para melhor convivência das bicicletas com as pessoas", garantiu.

Setembro

Quatro novas estações da Linha 2 do metrô devem entrar em operação comercial a partir de setembro próximo na avenida Paralela. As estruturas Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz e Mussurunga representam um adendo de 7,5 quilômetros nesta malha metroviária.

Desde o Acesso Norte até Lauro de Freitas (Grande Salvador), a Linha 2 terá 23 km de extensão, 13 estações e cinco terminais de integração de ônibus com o metrô. Com a liberação dessas quatro estações, a previsão é que os passageiros possam ir da Lapa a Mussurunga em meia hora.

Na manhã desta segunda, 7, o governador Rui Costa fez uma vistoria nas quatro estações, durante os testes realizados pela CCR Metrô Bahia, concessionária que administrará o sistema metroviário da capital baiana por um período contratual de 30 anos.

A viagem foi conduzida pela operadora Maiara Freitas, 23 anos, sob os olhares curiosos dos moradores que observavam a passagem do trem pela Paralela. Funcionária da CCR desde 2014, no seu terceiro teste, a jovem falou sobre o papel da mulher à frente das máquinas.

"A participação das mulheres como operadoras de trem tem aumentado. Assim como eu, há outras colegas na condução", observou. "Hoje [segunda], estou com essa responsabilidade de transportar todas essas pessoas", completou, em relação à comitiva que acompanhou o governador.

Investimentos

O governador disse sentir orgulho pelo fato de o estado ter conseguido manter os investimentos em obras públicas, a exemplo das intervenções do metrô. "Salvador terá a melhor mobilidade urbana do país, com a terceira maior malha metroviária", prevê o chefe do Executivo estadual.

Segundo o governador, a expectativa é concluir a Linha 2 até o Aeroporto Luís Eduardo Magalhães no final do ano. "Esperamos que, em janeiro próximo, os passageiros que desembarcarem em Salvador possam utilizar o metrô para seus destinos", vislumbra Rui.

De acordo com o mandatário, o governo avalia a possibilidade de licitar linhas próprias para integrar os ônibus com o metrô. "Com ar-condicionado, além de internet wi-fi gratuito nos ônibus e nas estações. Inclusive as linhas da região metropolitana de Salvador", anunciou.

Corredores

Atual titular da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, o secretário Carlos Martins, que coordenou parte do processo de implantação do metrô à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, destacou as obras complementares ao metrô.

"A mobilidade não é só o metrô. Temos um conjunto de viadutos que foram colocados na avenida Paralela, além dos corredores transversais, com a duplicação das avenidas Orlando Gomes e Pinto de Aguiar, para o futuro projeto de ligação da orla com o subúrbio", afirmou.

