Continua em estado grave jovem baleada em São Francisco

A adolescente L.G.N., de 16 anos, que foi baleada durante tiroteio nos festejos juninos em São Francisco do Conde (Grande Salvador), continua em estado grave nesta quinta-feira, 26.

De acordo com a assessoria da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), a jovem passou por cirurgia e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Outro baleado, Dener de Jesus Amaral, 20, também está internado no Hospital do Subúrbio. Não foram divulgadas informações sobre o quadro médico dele nesta quinta, mas na quarta ele também estava em estado grave.

A adolescente e Dener foram baleados na região do abdômen. Joelma de Freitas Bispo, 32 anos, também foi atingida na cabeça e morreu na terça, 24, dia do crime. Outras sete pessoas foram baleadas, mas já receberam alta.

O tiroteio aconteceu durante desfile de um bloco junino puxado pelo cantor Igor Kannário. De acordo com a polícia, facções rivais de traficantes entraram em confronto durante a festa.

