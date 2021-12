Contas da TWB estavam negativas, diz diretor da Agerba

O Sistema Ferryboat teve movimento tranquilo no primeiro fim de semana após a intervenção do Estado, que aconteceu na última quinta-feira, 20, através da Agência Estadual de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Ao assumir o controle do serviço, a Agerba encontrou todas as contas da antiga administradora, a TWB, negativas e um débito de mais de 760 mil de combustível, informa o diretor-executivo da Agência, Eduardo Pessôa. "Nós tivemos que negociar com outro fornecedor para poder funcionar este final de semana", afirmou o diretor em nota divulgada à imprensa na noite deste domingo, 23.

Segundo Pessôa, das oito embarcações que o sistema possui, apenas três estão em condições de navegar - Maria Bethânia, Juracy Magalhães e Ivete Sangalo. O Estado solicitou à Marinha a utilização do dique seco da Base Naval de Aratu, para que seja realizada a recuperação de três embarcações a partir desta semana. Os diretores da TWB foram afastados e o interventor, o advogado Bruno Amorim da Cruz, diretor de pesquisas do Departamento de Tarifas e Pesquisas Socioeconômicas da Agerba, está controlando as operações da empresa.

