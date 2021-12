Consulta pública avalia recursos da bacia do São Francisco

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco vai passar nesta quarta, 17, por mais uma avaliação com Consulta Pública. O encontro está previsto para iniciar ás 14h no auditório do Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães, 940 km de Salvador.

Durante o evento serão avaliadas as fases de diagnóstico, os cenários e prognósticos do plano que deverá ser implementado nos cinco estados que fazem parte da bacia do São Francisco. O documento deverá servir para balizar futuros empreendimentos e as linhas de investimento para recuperação de áreas degradadas e conservação de lugares preservados.

O novo plano da bacia, que está em estudos desde 2014, deverá estar concluído até maio deste ano. Os recursos para este trabalho de elaboração e discussão são oriundos da cobrança pelo uso da água, somando R$ 6,6 milhões. Antes de LEM, a mesma consulta pública foi realizada em Neópolis, no estado de Sergipe e em Jacobina, no centro-norte baiano. A próxima consulta vai acontecer em Pompéu, Minas Gerais.

O plano tem à frente o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), que faz a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos da bacia do Velho Chico, com a meta de proteger os mananciais e colaborar para o desenvolvimento sustentável da região.

Seabra

O auditório do Campus Seabra do Instituto Federal da Bahia (Ifba) vai reunir nesta quarta, 17, seu corpo docente e discente, além de convidados especialistas em hidrologia, para uma mesa redonda sobre o uso sustentável dos recursos hídricos, com o tema Água: recurso renovável ou limitado?

Com início previsto para às 13:30, o evento contará, entre outros convidados, com os professores Theo Barreto e Henrique de Andrade que vão explanar sobre o projeto Etnoconhecimento e qualidade da água nas comunidades tradicionais do município.



De acordo com a professora Jeovângela Matos, proponente do evento, "o momento é de discussão a respeito do uso sustentável da água na Chapada Diamantina". Além dos debates, estão previstas apresentações de cunho artístico e cultural.

