Construções históricas serão tombadas em Morro de São Paulo

As construções históricas da Fortaleza de Morro de São Paulo vão ser tombadas nesta segunda-feira, 23, e passam a ser administradas pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

Durante a cerimônia, também será feita a 'Assinatura do Termo de Tombamento Provisório', que abrange o farol, gameleira, porta ló, praça, igreja de Nossa Senhora da Luz e a própria Fortaleza de Morro de São Paulo, que é datada do século XVII.

A área contempla edificações históricas da ilha, que pertencente ao município de Cairú e um dos destinos turísticos mais visitados da Costa do Dendê.

O diretor do Ipac, João Carlos de Oliveira, afirma que a fortaleza precisa ser ausotssustentável para que este modelo de gestão funcione.“Nós queremos uma gestão moderna de parceria também com o privado, com espaço dinâmico que fale da cultura e ao mesmo tempo tenha capacidade de fazer manutenção e vigilância”, declarou.

