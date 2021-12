Construção de Hospital Metropolitano é anunciada para Lauro de Freitas

O edital para a construção do Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi lançado nesta sexta-feira, 18. A publicação para a obra já consta no Diário Oficial de hoje.

Nas redes sociais, o governador Rui Costa (PT) afirmou que no "ano que vem a população da Bahia ganha um novo hospital da região metropolitana. É um hospital novo, grande, que vai atender a diversas especialidades e melhorar o atendimento à população baiana".

O equipamento terá investimento estimado de R$ 150 milhões. A unidade será referência para casos de urgência e emergência, trauma, Acidente Vascular Cerebral (AVC), e terá 265 leitos (sendo 30 de UTI).

O hospital também irá oferecer serviços de alta complexidade em neurocirurgia, além de disponibilizar cirurgias geral, urológica, vascular, gastro e neurológica. A unidade ainda terá setor de imagem e diagnóstico para realização de exames como tomografia, ressonância magnética, ecocargiograma e ultrassom.

Será montado um heliponto no local para facilitar o acesso de pacientes em casos mais urgentes.

O hospital será construído ao lado da Via Parafuso e será referência para os municípios de Camaçari, Candeias, Dias D'Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões FIlho e Vera Cruz.

