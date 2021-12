Construção de creches é tema de reunião com prefeitos

Cinquenta e seis prefeitos baianos têm reuniões agendadas para esta quinta-feira, 21, e a sexta, 22, com uma equipe técnica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), para tratar, principalmente, de pendências em relação à construção de creches naqueles municípios.

O encontro tem abertura marcada para as 9h desta quinta, na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo, na capital. O governador Rui Costa confirmou a participação no evento, a partir das 10h. Também são esperados, o presidente do FNDE, Antônio Idilvan, e o secretário estadual da Educação, Osvaldo Barreto.

A iniciativa da reunião de trabalho foi tomada pela Secretaria da Educação do Estado, por meio do programa Educar para Transformar, com o objetivo de promover o fortalecimento da educação infantil na Bahia.

Responsável pela execução das políticas educacionais do MEC, pelo financiamento de programas que visam à melhoria da qualidade da educação, o FNDE atenderá, nesses dois dias do encontro, prefeitos e assessorias técnicas para resolver pendências envolvendo prestação de contas e obras, entre outros pontos.

