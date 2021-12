Construção da policlínica de Jequié e região é autorizada

A ordem de serviço para a construção da policlínica que atenderá moradores de Jequié e região foi assinada nesta sexta-feira, 6, pelo governador Rui Costa. O equipamento contará com 18 especialidades médicas e exames de média complexidade, como ultrassonografia e endoscopia.

O governo estadual investirá R$ 17 milhões nas obras e na aquisição de equipamentos da unidade de saúde, beneficiando mais de 500 mil moradores de 26 cidades. A policlínica funcionará no bairro de Mandacaru, e o terreno onde será construída já passa por terraplanagem e demarcação.

O governador conheceu o local e o projeto acompanhado da presidente das Voluntárias Sociais da Bahia, a primeira-dama Aline Peixoto, do secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, e de outras autoridades.

"Estou feliz em realizar ações que vão melhorar a vida das pessoas não só de Jequié, mas de toda a região. Esse é um grande momento. Não é só a construção de uma policlínica, não é só uma obra física, é um conceito que estamos mudando. Estamos juntos construindo uma nova história da saúde pública na Bahia", disse o governador sobre a descentralização da assistência à saúde.

Essa é a segunda policlínica a ter as obras iniciadas no estado. A primeira foi a de Teixeira de Freitas, que atenderá 13 municípios do extremo sul. Também já foram licitadas as das regiões de Guanambi, Irecê e Paulo Afonso. No total, o governo pretende construir 28 equipamentos do tipo, que funcionarão por meio de consórcios interfederativos.

Outras ações

Em visita a Jequié, Rui Costa também visitou as novas instalações da sede da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) e entregou um caminhão-baú e um caminhão-frigorífico para uma cooperativa de Manoel Vitorino.

Na ocasião, ainda foram entregues 72 títulos de terra para pequenos produtores rurais de cinco municípios do território de identidade Médio Rio de Contas.

