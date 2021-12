Conselho Nacional de Justiça abre sindicâncias contra TJ-BA

O ministro Francisco Falcão, corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), determinou nesta terça-feira, 16, a abertura de sindicâncias contra o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Mário Alberto Simões Hirs, e a ex-presidente, Telma Laura Silva Britto.

As sindicâncias vão investigar supostas irregularidades na correição realizada entre 8 e 12 de abril. Entre elas, estão problemas no pagamento de precatórios - segundo o ministro, houve o pagamento a mais de R$ 448 milhões em dívidas da Fazenda Pública - e no regime de trabalho dos assessores de gabinetes, que comparecem uma ou duas vezes por semana.

A correição detectou cerca de mil servidores que não apresentaram declarações de bens nos últimos anos e um contrato firmado com o Banco do Brasil, com dispensa de licitação, para a administração de depósitos judiciais.

De acordo com o corregedor Francisco Falcão, o tribunal descumpriu, sem justificativa, uma série de determinações feitas pela Corregedoria Nacional de Justiça em inspeções realizadas nas gestões de Gilson Dipp e Eliana Calmon.

A assessoria de comunicação do TJ-BA afirmou que não há possibilidade de se posicionar no momento, porque o órgão ainda não recebeu o relatório. Segundo a assessoria, o documento irá ficar pronto em 15 dias.

