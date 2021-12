Conselho Municipal de Porto Seguro inscreve para processo seletivo

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do município de Porto Seguro, destinado a contratação de membros do conselho tutelar.

São oferecidas dez vagas para candidatos de nível médio com remuneração de R$ 1.200. As inscrições devem ser feitas na sede do CMDCA, na Secretaria Municipal de Assistência Social, até o dia 3 de maio, das 8h às 12h. As taxas custam R$ 30.

Além da análise da documentação exigida, os candidatos também devem ser classificados mediante Exame de conhecimento específico, de caráter eliminatório, prevista para ser realizada no dia 7 de julho.

