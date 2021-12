Conselho de Contabilidade da Bahia empossa Diretoria conselheiros eleitos

Serão apresentados solenemente à sociedade baiana, nesta sexta-feira, 6, a nova Diretoria do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia (CRCBA), eleita para o biênio 2018-2019, e os novos conselheiros eleitos para o quadriênio 2020-2023, em cerimônia realizada às 19h, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

V Jornada do Conhecimento Contábil e Tributário:

Nesta sexta-feira, 6, acontecerá também a V Jornada do Conhecimento Contábil e Tributário, no Wish Hotel da Bahia, com palestras sobre os impactos da Reforma Previdenciária, Reforma Tributária, Imposto de Renda Pessoa Física, Contabilidade Digital, Lei Geral de Proteção de Dados e o futuro da profissão contábil.

Dentre os palestrantes estão nomes como Sinésio Cyrino da Costa Filho, advogado militante na área do custeio previdenciário; Marcelo Neeser Nogueira Reis, advogado tributarista; Marcelo Paes Jardim, empresário; Adilson Matos, auditor da Receita Federal do Brasil; Edison Garcia Junior, advogado tributarista; e Vicente Sevilha, empresário contábil.

Os interessados podem se inscrever através do site do CRCBA, com uma taxa solidária de dois quilos de alimentos não perecíveis.

Veja abaixo a composição da nova Diretoria do órgão, eleita para o biênio 2020-2021, e os conselheiros eleitos para mandato no quadriênio 2020-2023:

Antonio Carlos Ribeiro da Silva

Presidente

André Luís Barbosa dos Santos

Vice-presidente de Administração e Finanças

Mércia Cristina Andrade Dias

Vice-presidente de Registro e Cadastro

Evaldo Pereira de Souza

Vice-presidente de Controle Interno

Sérvio Túlio de Moura Santos

Vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina

Sônia Maria da Silva Gomes

Vice-presidente Técnica

Lorena de Andrade Pinho

Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional e Institucional

Conselheiros Efetivos:

Dorywillians Botelho de Azevedo;

Maria do Socorro Galdino Moreira;

Renê Silva da Costa;

Lucy Geane Rios Evangelista;

Nelson Henrique de Carvalho;

Antonio Cláudio Silva de Vasconcellos;

Cristiano Silva Borges;

Conselheiros Suplentes:

Jaguaratan Souza Barbosa;

Luiz Carlos Lopes Viana;

Michele de Oliveira Lordêlo;

André Luís Moreira Issami;

Maria Alice Guedes Porto;

José Raimundo Alves Reis;

Gilmar Mendes Rodrigues.

Mandato Complementar de 2020 a 2021: Alexssandro Campanha Rocha.

