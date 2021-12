Conselho autoriza MP abrir ação para perda de cargo de procurador

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu na terça-feira, 27, autorizar a procuradora-geral de Justiça da Bahia, Ediene Lousado, abrir ação civil para perda do cargo do promotor de Justiça Almiro Sena Soares Filho, “por infrações disciplinares análogas aos crimes de estupro e assédio sexual”.

A decisão do CNMP, de caráter punitivo ao promotor, teve por base processo administrativo disciplinar instaurado contra ele pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia, mas que foi solicitado pelo Conselho em razão de “tumulto processual e comprometimento regular do procedimento”.

Almiro Sena só perderá o cargo após o julgamento da ação civil, que será proposta pelo MP depois de julgado no CNMP. Desde novembro de 2014, ele está afastado do cargo.

O promotor também responde a uma ação penal no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que foi ajuizada pelo próprio MPE em setembro de 2014. Ele foi denunciado por crimes cometidos enquanto ocupava o cargo de secretário estadual de Justiça, no período de janeiro de 2011 a junho de 2014.

A reportagem de A TARDE tentou contactar o promotor para comentar sobre a decisão do CNMP, mas não obteve êxito.

