Conselho aprova afastamento do presidente do Coren-Ba, Jimi Hendrex, por suposto esquema de rachadinhas

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) aprovou o afastamento do presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), Jimi Hendrex Medeiros de Sousa, acusado de implantar um suposto esquema de rachadinhas na entidade.

Em comunicado emitido pelo Cofen, a entidade afirma que abrirá processo administrativo disciplinar contra Hendrex e sua primeira-tesoureira, Rosane Santiago Alves da Silva. De acordo com o Cofen, o esquema visava subtrair parte dos salários de servidores do Coren-BA para o pagamento de dívidas contraídas durante a campanha eleitoral para o Coren vencida pela chapa de Hendrex em 2020.

Na decisão, o Cofen afirma que o afastamento dos dois visa garantir "a não interferência nas apurações das irregularidades, com a garantia da lisura e da idoneidade do processo administrativo disciplinar, com a preservação dos mais altos interesses da autarquia".

Além de Hendrex e Rosane, o Cofen também apontou o Gerente de Tecnologia do Coren-BA, Gabriel Ramos Daltro, como suspeito de envolvimento no esquema. O Cofen não revelou os valores supostamente desviados pelo grupo.

O presidente Jimi Hendrex Medeiro se defendeu das acusações por meio de uma carta aberta. No texto, ele afirma ser alvo de uma "denúncia caloniosa" e que após receber a denúncia de um suposta crime, ele teria acionado o Ministério Público Federal e Polícia Federal.

"Estou sendo alvo, também, de uma denúncia caluniosa me envolvendo em um crime no qual não cometi. Recebi nesta sexta-feira, 25 de junho, a denúncia do COFEN com surpresa, decepção e perplexidade. Como presidente da autarquia, ao receber a denúncia de um suposto crime que envolvia uma conselheira e um servidor do COREN-Ba (cargo comissionado, indicado por ela) prontamente encaminhei a denúncia para o COFEn, Ministério Público Federal e Polícia Federal - doc. nº 1.14.000.000960/2021-61 Núcleo de Combate à Corrupção -, para instauração de Inquérito, afim de que se investigassem os fatos", diz trecho da carta (veja texto completo abaixo).

adblock ativo