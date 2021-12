Conselheira tutelar é agredida por homem bêbado

A conselheira tutelar Eunice Nunes Alecrim, de 35 anos, foi alvo de agressão por parte de um homem bêbado, no último domingo, 17, por volta das 20h, na Avenida São Francisco, em frente à praça Dr. Ottomar Schwengber, no município de Luís Eduardo Magalhães, a 947 km da capital.

De acordo com o conselho tutelar da região, um homem bêbado fazia manobras perigosas na avenida com um carrinho de bebê com seu filho dentro, colocando em risco a vida da criança. Duas conselheiras tutelares foram enviadas ao local depois de receberem denúncias de populares. Uma delas, Eunice, ao tentar defender o bebê, foi atingida com socos nas costas e na cabeça, chegando a desmaiar. O órgão chegou a acionar a polícia antes da abordagem da conselheira, mas esta alegou que não tinha viaturas disponíveis para aquele momento.

Ainda de acordo com o órgão, testemunhas disseram que, na confusão, a mãe do bebê apareceu e o levou dali. O pai da criança, que não teve o nome identificado, foi capturado por populares, que o seguraram até a chegada da polícia. Uma equipe do Serviço de Atendimento Movél de Urgência (SAMU) também foi enviada ao local para prestar socorro à vítima.

