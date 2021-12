Conselheira Tutelar de Barreiras é detida por trafico de drogas

Uma conselheira tutelar da cidade de Barreiras, no extremo oeste baiano, foi detida na manhã desta sexta-feira, 24, após ser apontada como integrante de uma quadrilha de trafico de drogas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Naiana de Souza Prado foi localizada em uma casa no bairro Vila Rica. Ela, que já possuía um mandado de prisão em aberto, foi afastada do cargo de funcionaria municipal desde maio, quando conseguiu escapar da polícia.

Na ocasião, o marido dela havia sido preso em flagrante com 10 quilos de maconha em uma mala. As investigações prosseguiram e em julho a irmã do marido de Naiana foi detida com porções de maconha e uma balança. Ainda de acordo com a SSP, as investigações continuarão até a captura de todos os integrantes da quadrilha que já foram identificados.

