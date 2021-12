Conquista registra 400 casos suspeitos de dengue em 1 semana

A Secretaria da Saúde de Vitória da Conquista (a 520 km de Salvador) notificou 400 casos de suspeita de dengue na primeira semana deste mês. Este ano, o município já soma 2.200 ocorrências até o último dia 7. Destas, 329 tiveram resultado confirmado por exame laboratorial, 111 foram negativos, cinco inconclusos e os demais aguardam resultado.

Na Bahia, segundo boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), foram notificados, até 28 de março, 29.502 casos suspeitos, com destaque para as macrorregiões sul, centro-leste e norte.

As maiores epidemias recentes de dengue no estado foram em 2009 (123.637 casos notificados) e 2013 (83.453 registros). Em 2016, os 29.502 ocorrências representam um aumento de 209%, quando comparado ao mesmo período de 2015, com 9.530 casos.

Demanda acumulada

Em Conquista, segundo a coordenadora municipal de Controle de Endemias, Poliana Gusmão, o fato de 400 suspeitas terem entrado no sistema em uma semana não significa exatamente que se deram neste período.

"Este número dá a sensação de um crescimento rápido, mas é, de fato, uma demanda acumulada que chegou até a Secretaria Municipal da Saúde na primeira semana do mês", explica ela. Os bairros com maior número de registros são Patagônia, Jardim Valéria, Cadija e Brasil.

Em nota, a prefeitura destacou que as ações de combate ao Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya, vêm intensificando-se desde novembro de 2015. No dia 3 de março último, foi instalado o Grupo Gestor Municipal de Monitoramento das Ações de Enfrentamento ao Mosquito, para acompanhar, avaliar e discutir as ações, além de monitorar as notificações.

Além disso, "a Secretaria da Saúde continua com o tratamento e as orientações preventivas para eliminação de larvas e a borrifação para acabar com os mosquitos em áreas onde há casos notificados de uma das três doenças provocadas pelo Aedes", diz a nota.

adblock ativo