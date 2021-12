Conquista é 21ª cidade em saneamento básico no país

A cidade de Vitória da Conquista (a 520 km de Salvador) ficou classificada na 21ª colocação no ranking do saneamento básico nas 100 maiores cidades do Brasil, no primeiro lugar na Bahia e região Nordeste.

Com dados de 2014, as outras duas cidades baianas que aparecem na lista são Salvador, em 36º lugar, e Feira de Santana, 54ª. O ranking é produzido desde 2009 pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a consultoria GO Associados, com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico.

Em primeiro lugar entre as cidades pesquisadas no quesito ampliação de oferta, Vitória da Conquista tinha em 2014 100% da população atendida com água tratada e 72,26%, com coleta e tratamento de esgotos.

O município se destacou ainda no item de perdas de água nos sistemas de distribuição, ocupando a 9ª colocação nacional. Neste quesito somou 24,3% enquanto a média de perdas entre as 100 maiores cidades do Brasil é de 36,7%.

De acordo com o gerente regional da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) em Vitória da Conquista, José Silveira, com o crescimento ocupacional nos últimos dois anos, o índice atual de atendimento é de 99,8%. Ele ressaltou ainda que Vitória da Conquista conquistou o segundo lugar no ranking de eficiência financeira, com índice de 4,34% de água produzida e não faturada, sendo a média nacional de 41,9%.

Feira

Em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), o sistema apontou que 92,85% da população recebia água tratada e que 56,90% dos moradores eram atendidos pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto em 2014.

Atualmente, segundo nota da Embasa, a cobertura de saneamento é de 57%. A empresa salientou ainda que embora Feira esteja na 54% posição geral, aparece no ranking na frente de capitais como Fortaleza, em 69º lugar, Recife na 73ª colocação e Manaus em 97º lugar.

De acordo com a Embasa desde 2007 investimentos estão sendo aplicados na cidade e outros projetos estão andamento para contemplar o tratamento nas bacias dos rios Jacuípe e Subaé. A meta com estes novos trabalhos, que não tiveram a data de conclusão estimada, é alcançar 65% da cidade com tratamento de esgoto.

Capital

Em Salvador, segundo o ranking do saneamento, mais de 78% dos lares tinham coleta e tratamento esgotos em 2014, deixando a cidade em 8º lugar entre as capitais brasileiras. Os números apontam que, com 48,50%, são altos os índices de perdas de água no sistema de distribuição. Em 2014, a média nacional foi de 36,7%.

De acordo com nota da Embasa, em março de 2016 o sistema de esgotamento sanitário de Salvador já atendia 83,48% dos domicílios. A empresa afirma que dos 2.912.413 habitantes, conforme dados do IBGE, 2.431.359 contavam com o serviço.

A ampliação da cobertura "é um grande desafio", diz a nota, esclarecendo que a maioria dos locais não contemplados fica em lugares sem infraestrutura de micro e macrodrenagem, dentre outros suportes.

Além disso existem imóveis erguidos em áreas de preservação ambiental permanente, que não deveriam ser ocupadas e nas quais não é possível implantar o sistema de saneamento", revela a Embasa que estima em 25 mil novas ligações de esgoto por ano na cidade.

