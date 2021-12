Conquista: cão é utilizado na busca por criança desaparecida

Um cão farejador foi utilizado pela polícia nesta segunda-feira, 10, para tentar encontrar o menino Maicon Batista Braga, de 9 anos, que está desaparecido desde a última terça-feira, 4, após um tiroteio entre policiais e um grupo de adolescentes na cidade de Vitória da Conquista (a cerca de 510 km de Salvador).

Segundo informações, Maicon teria desaparecido enquanto brincava com outras crianças em um matagal próximo a casa onde mora, no bairro Ayrton Senna. O menino e os colegas teriam se assustado logo após a policia e um grupo de adolescentes, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, chegarem ao local trocando tiros.

Ao correr para tentar se proteger dos tiros, Maicon se perdeu dos amigos e acabou desaparecendo. No mesmo dia, uma equipe do Corpo de Bombeiros iniciou as buscas à crianças, mas não obteve êxito. Uma mancha de sangue foi encontrada pelos agentes próximo ao local onde o menino de nove anos teria desaparecido, o que preocupou a família do garoto.

Protesto - Pela manhã, um grupo de pessoas realizou uma manifestação nas ruas da cidade exigindo esclarecimentos sobre o desaparecimento de Maicon e pedindo justiça. O pai do garoto, Geraldo Braga, disse que ainda não teve o sangue coletado pela polícia para comparar com o encontrado próximo ao matagal onde a criança foi vista pela última vez. O desaparecimento do garoto foi comunicado ao Ministério Público, que vai apurar o caso.

