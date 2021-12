Conquista: assaltantes são perseguidos e presos pela polícia

A polícia prendeu nesta quinta-feira, 20, dois assaltantes que roubaram cinco estabelecimentos comerciais em Vitória da Conquista.

Após realizarem os crimes, Hebert Martins da Silva e caique Viana dos Santos fugiram em uma motocicleta mas foram presos no Anel Viário, no bairro Lagoa das Flores, após serem perseguidos por policiais militares da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Durante a fuga, os dois criminosos perderam o controle da motocicleta, caíram e começaram a atirar contra os policiais, que revidaram e atingiram um dos acusados no braço, o que facilitou a prisão dos dois. Com eles, a polícia encontrou sete celulares, R$ 1.058,10 em dinheiro e um revólver calibre .38 com três munições.

Os assaltantes e o material apreendido foram levados ao Hospital de Base e depois apresentados no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), onde oito vítimas denunciaram os crimes.

adblock ativo