Conquista: após ação da PM com 2 mortos, ônibus é incendiado

Horas após uma ação da Polícia Militar no bairro Cruzeiro, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, que resultou na morte de duas pessoas, um ônibus foi incendiado no local, nesta sexta-feira, 14.

De acordo com a polícia, agentes faziam uma ronda no bairro quando avistaram um grupo de jovens em atitude suspeita. Segundo a PM, os suspeitos estavam armados.

Ao perceberem a aproximação da polícia, eles saíram correndo e foram perseguidos. Houve troca de tiros e dois suspeitos morreram. Outros dois foram presos. Conforme a Polícia Militar, os jovens já tinham passagens por tráfico de drogas.

A PM suspeita que esta ação da guarnição tenha motivado o ataque ao coletivo, o que está sendo investigado. O ônibus teria sido incendiado por quaro homens, que chegaram com galões de gasolina.

A polícia informou que três pessoas, além do motorista, estavam no ônibus, mas que ninguém se feriu, já que conseguiram sair antes do coletivo pegar fogo.

Devido ao ataque, o trabalho dos rodoviários foi suspenso no bairro nesta sexta pelo sindicato da categoria.

adblock ativo