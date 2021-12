Conjunto histórico do centro da cidade será restaurado

O Palácio da Aclamação, o Passeio Público e o Quartel da Polícia Militar (PM), no Centro, deverão ser contemplados com reforma e restauro nos próximos meses.

O projeto de recuperação dos três locais entrará em fase de captação de recursos pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura e deverá ser entregue dentro de 24 meses, contados a partir do início da reforma, ainda sem previsão de começar.

O anúncio foi feito pelo secretário de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA), Jorge Portugal, nesta segunda-feira, 16, durante solenidade de lançamento da 14ª Semana de Museus e da campanha #MusEuVou, realizada na sede no Palácio da Aclamação.

De acordo com o secretário, a reforma das edificações custará cerca de R$ 11 milhões, custeada com recursos arrecadados por entidades privadas, conforme prevê a Lei Rouanet.

"O objetivo é resgatar a beleza da arquitetura original dos espaços, reintegrá-los ao circuito cultural da cidade e, sobretudo, fazer que as pessoas voltem a visitá-los, a ocupá-los, por meio de visitas guiadas", afirmou.

Durante a reforma, a Secult, por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), pretende, ainda, transformar o palácio em uma escola de restauro.

"Durante a reforma, vamos convidar pessoas renomadas na arte do restauro para que formem novos profissionais a partir de toda a matéria-prima histórica e cultural de que dispomos no complexo", explicou o diretor-geral do Ipac, João Carlos de Oliveira.

Crescimento urbano da capital é retratado em 11 painéis

Temporada cultural

Durante a cerimônia, também foi lançada a mostra Museus: Paisagens Culturais, que abre a 14ª Semana de Museus. A exposição, que será permanente, está instalada nos muros do Passeio Público.

A mostra é composta por 11 painéis impermeabilizados que retratam o crescimento urbano da capital baiana, do final do século XIX. Todos os retratos foram retirados do livro 50 Anos de Urbanização - Salvador da Bahia no Século XIX - 1846 - 1900, resultado do projeto de pesquisa da historiadora Consuelo Novais.

"Realizamos obras de manutenção no Passeio Público e, por isso, precisamos contar com os frequentadores para coibir depredações", afirmou o diretor do Ipac, João Oliveira.

Além desta exposição, estreiam, a partir de quarta-feira, 18, uma temporada cultural de visitas mediadas, palestras e oficinas em nove museus baianos - oito na capital e um em Cabaceiras do Paraguaçu. A 14ª Semana, que tem como tema Museus e Paisagens Culturais, segue até o próximo dia 22.

Em paralelo ao evento, será realizada, ainda, a promoção da campanha de mobilização e educação patrimonial #MusEuVou, que consiste na distribuição de cartazes e folhetos sobre a importância dos museus do estado da Bahia.

Para Jorge Portugal, as iniciativas é uma resposta à extinção do Ministério da Cultura, pelo presidente interino Michel Temer: "Estamos mostrando que, independente disso, continuamos fazendo cultura da melhor maneira na Bahia".

