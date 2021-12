Congresso internacional de desastres será realizado em Feira

Feira de Santana irá sediar o III Congresso Internacional de Desastres em Massa (CIDEM). O evento será realizado nos dias 23, 24 e 25 de agosto e será realizado em três lugares: na Olimpo Eventos, Cajueiro Convenções e na Universidade Estadual de Feira de Santana. As inscrições podem ser feitas no site do evento.

O congresso servirá de referência para os Jogos Olímpicos de 2022, no Japão. Entre os palestrantes está o tenente Antonio Júlio Nascimento Sila, Jeidson Marques, Sérgio Aras, Paulo Miamoto e Jamilly Musse, além da peruana Ana Maria Erazo e da japonesa Akiko Kumagai.

O CIDEM é um evento originado em Feira de Santana e tem como objetivo integrar profissionais de forças militares e civis que agem em desastres em massa. Através da troca de experiências, o público presente poderá compreender melhor sobre a realidade diária desses profissionais que estudam, treinam e atuam em situações como essas.

