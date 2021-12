Congresso da Ufba será aberto com palestra de Marilena Chaui

Para comemorar os 70 anos da maior instituição federal de ensino superior do estado, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) realizará, de 14 a 17 de julho, um congresso. A abertura será na sala principal do Teatro Castro Alves, com uma palestra da filósofa Marilena Chaui.

O anúncio foi feito, nesta terça-feira, 26, pelo reitor João Carlos Salles, em visita à sede de A TARDE. Acompanhado do vice-reitor, Paulo César Miguez, Salles afirmou que o congresso levará a comunidade acadêmica a debater diversos temas. "Vamos produzir material para que os conselhos superiores da Ufba tracem melhor as políticas para os próximos anos", ressaltou.

Durante a visita, ele voltou a falar sobre a situação financeira da Ufba e avaliou que a instituição conseguiu reduzir a dívida orçamentária de 2015, de R$ 28 milhões, e que este ano "será mais confortável do ponto de vista orçamentário".

Apesar da atual situação considerada favorável, o reitor não descartou riscos por conta da crise: "Não é algo tão tranquilo. Na situação de instabilidade econômica e política que vivemos, isso tudo pode voltar a afetar".

