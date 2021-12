Congestionamento de 5 km surpreende motoristas na BA-099

Um congestionamento de aproximadamente 5 km surpreendeu motoristas que trafegavam no fim da manhã deste domingo, 4, na Estrada do Coco, na BA-099, sentido Salvador, durante a volta para casa após as festas de fim de ano.

O excesso de veículos, segundo as informações da Concessionária Litoral Norte (CLN), empresa que administra a rodovia, foi o único responsável pela lentidão registrada entre a praça de pedágio e a região de Interlagos.

À tarde, o trânsito voltou a fluir normalmente na BA-099. Segundo a empersa, o volume de veículos ainda é grande entre os Kms 16 e 14, próximo ao pedágio, mas sem retenções. Apesar do fluxo, a Polícia Rodoviávia Estadual (PRE) não registrou acidentes no local.

Na BA-046, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos na manhã deste domingo, 4. A colisão aconteceu no km-12, na altura do povoado de Amaral, próximo ao município de Muniz Ferreira (distante a 202 quilômetros da capital).

BR-324

Na BR-324, principal via que liga a capital e o interior do estado, os motoristas encontram trânsito tranquilo, informa a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A previsão é de que o movimento se intensifique no início da noite.

Já em Salvador o tráfego também está tranquilo, conforme a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

adblock ativo