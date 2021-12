Confusão na fila do ferryboat marca retorno a Salvador

Quem deixou para comprar os bilhetes do ferryboat neste domingo, 26, enfrentou grandes filas e confusão no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. A espera para comprar a passagem chegava a 5 horas, o que gerou empurra-empurra na hora de garantir o bilhete. Uma mulher chegou a cair no chão após ser empurrada na confusão.

O estudante Ítalo Oliveira planejou chegar cedo ao terminal para voltar para Salvador sem enfrentar o fluxo maior do final da tarde. Com os primos, ele chegou ao local às 11h, depois de passar os festejos juninos em Santo Antônio de Jesus. Às 17h, não havia conseguido comprar a passagem. "Falaram que estavam rodando com todos os ferries e estava organizado, mas a gente chega aqui e é sempre essa confusão", reclamou.

Outro que passou por problemas foi o pescador Raganar Oliveira. Ele chegou às 11h15, depois de passar o São João em Muniz Ferreira, e, até as 18h, não havia conseguido comprar as passagens.

Segundo a Internacional Travessias Salvador, é comum o retorno apresentar uma demora maior porque o transporte recebe um grande fluxo de pessoas, mas afirmou desconhecer a espera de mais de 5 horas para comprar os bilhetes.

Embarque demorado

Se para comprar os bilhetes tem demora, quem vai embarcar também deve se preparar. De acordo com a Internacional Travessias Salvador, até as 19h deste domingo, a demora para os motoristas embarcarem passava de 3h. Já os pedestres aguardavam 1h30 para embarcar no ferryboat.

Estão em operação sete embarcações, com saídas a cada meia hora.

adblock ativo