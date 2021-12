Confronto com PMs deixa cinco suspeitos de roubos mortos em Juazeiro

Uma ação da Polícia Militar baiana terminou com cinco suspeitos de assaltos a banco mortos, no final da manhã desta terça-feira, 1º, em Juazeiro (distante a 500 km de Salvador, no norte do estado).

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o grupo era formado pelos principais suspeitos de ter assaltado o Banco do Brasil de Sobradinho (a 554 km da capital), sábado passado. De acordo com o órgão, houve confronto com policiais da Rondesp-Norte. Nenhum militar foi atingido.

A SSP-BA divulgou que, após denúncia, a equipe chegou a uma chácara situada no Jardim Flórida, zona urbana de Juazeiro, onde o grupo – que também planejaria atacar uma agência em Sento Sé – se escondia.

De acordo com o comandante da Rondesp-Norte, tenente-coronel PM Jaime Malvar Filho, após a localização do imóvel, os policiais fizeram uma campana [ação de monitoramento] dos arredores e conseguiram abordar dois dos criminosos em um veículo VW Gol.

“Fizemos a revista e encontramos apenas algumas máscaras escondidas no carro, mas eles confessaram que havia armas na chácara. Quando as equipes seguiram com a dupla para o imóvel, foram surpreendidas com tiros pelo restante do grupo”, relatou o oficial.

Óbitos

No confronto, foram baleados Cleyton Alves Tenório, Wescley Aguiar de Oliveira, João Augusto Leal do Vale, Júlio Carlos Pereira Rocha e um homem ainda não identificado. Nenhum resistiu aos ferimentos. Já Robério Alves de Oliveira foi preso e encaminhado para a 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Juazeiro). A PM acredita que uma pequena parte do bando fugiu.

Foram apreendidos várias unidades de emulsão para explosivos, três fuzis, uma pistola e dois revólveres, além de munições. Foram ainda encontrados quatro coletes balísticos e 200 miguelitos (instrumentos pontiagudos para furar pneus), além de diversas placas veiculares.

