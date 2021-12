Confirmada mais uma morte na colisão entre micro-ônibus e caminhão na BR-116

Mais uma morte foi confirmada na colisão entre um micro-ônibus e um caminhão na manhã desta sexta-feira, 16, na BR-116, km 719, no município de Manoel Vitorino (a 406 quilômetros de Salvador).

Os envolvidos no acidente foram encaminhados para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, que informou, de forma preliminar a reportagem do Portal A TARDE, o total de 22 pessoas feridas. Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) relatou que até o momento foram 4 pessoas feridas gravemente e 23 com ferimentos leves.

O motorista do caminhão morreu no local. Segundo a última atualização da PFR, às 12h a pista estava totalmente liberada, mas o trânsito fluía de forma lenta, com até 10km de congestionamento.

adblock ativo