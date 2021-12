Confira os serviços que irão funcionar no Dia do Servidor

Com o feriado do Dia do Servidor Público, na segunda-feira, 28, as repartições públicas municipais, estaduais e federais estarão fechadas. Porém, alguns serviços como SAC e Hemoba terão atendimento diferenciado. Os serviços essenciais, como polícia e saúde, irão funcionar normalmente.

O SAC informa que as unidades de Camaçari, Candeias, Cajazeiras, Comércio e SAC Servidor, no Centro de Salvador, estarão fechadas. Já os postos Barra, Iguatemi, Periperi, Pau da Lima, Pernambués, Itabuna, Juazeiro e Santo Antônio de Jesus funcionarão. As demais unidades do interior estarão fechadas.

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) informou que os postos de atendimento e recebimento da documentação comprobatória do Recadastramento Imobiliário funcionará normalmente nos SACs dos Shoppings Barra e Iguatemi e também nos SACs Periperi e Boca do Rio (este atende apenas Pessoas Jurídicas e não recebe documentação do Recadastramento).

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) informou que o setor de coleta de sangue não funcionará na próxima segunda, 28. A Hemoba divulgou ainda que, devido ao feriado, intensifica a coleta para manter os estoques de sangue. No sábado, 26, e domingo, 27, a unidade que funciona ao lado do Hospital Geral do Estado (HGE), na Avenida Vasco da Gama, estará funcionando das 7h30 às 18h30.

No domingo, 27, o Hemóvel estará recebendo doações no Dique do Tororó, das 8h às 13h, como parte das ações do Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (Naspec), dentro do 'Outubro Rosa'.

O SineBahia informa que o posto central, na Av. ACM, estará fechado. Os postos instalados nos SACs seguem o esquema de funcionamento de cada SAC. O posto de Lauro de Freitas também abre.

Os Correios informou que as agências do Fórum Ruy Barbosa, Tribunal de Justiça, CAB e UFBA por funcionarem em órgãos públicos, estarão fechadas, as demais funcionam normalmente.

As unidades do do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) suspenderam o funcionamento, incluindo A Seção de Protocolo (SEPROT), os cartórios eleitorais da Capital, a Central de Atendimento ao Público (CAP) e o Núcleo de Atendimento Judiciário (NAJ), no Shopping Baixa dos Sapateiro.

