Confira o que funciona no comércio durante jogo do Brasil

A maior parte dos estabelecimentos comerciais vai funcionar normalmente neste sábado, 12, durante a partida entre Brasil e Holanda na disputa pelo 3º lugar no Mundial às 17h no Estádio Nacional de Brasília. Mas existem alguns que vão ter horário especial de funcionamento por conta do jogo. Confira os horários abaixo:

| Shoopings |

Shopping Piedade: Funciona normalmente de 9h às 20h.

Shopping Yemanjá Trade: Funciona normalmente de 9h às 19h.

Shopping Itaigara: Funciona das 9h às 16h.

Pituba Parque Center: Funciona normalmente de 9h às 16h.

Shopping Paseo: Não divulgou

Shopping Center Lapa: Funciona normalmente das 9h às 21h.

Boulevard Shopping: Funciona normalmente das 10h às 22h.

Shopping Iguatemi: Funciona normalmente de 9h às 22h.

Salvador Shopping: Funciona normalmente das 9h às 22h.

Salvador Norte Shopping: Funciona normalmente das 9h às 22h.

Shopping Bela Vista: Funciona normalmente das 9h às 22h.

Shopping Paralela: Funciona normalmente de 9h às 22h.

Shopping Barra: Funciona normalmente de 9h às 22h.

Outlet Premium: Funciona normalmente das 9 às 21h.

Ferreira Costa: Funciona normalmente das 8h às 20h.

Comercial Ramos: Horário normal de funcionamento:

Lojas:

Av. ACM:

Funciona das 07h30 às 20h.

Nazaré:

Funciona das 08h às 15h.

Av. San Martin:

Funciona das 08h às 16h.

Lauro de Freitas:

Funciona das 07h30 às 19h.

| Supermercados |

Extra: A rede de hipermercados Extra fecha 45 minutos antes do jogo do Brasil e reabre 45 minutos depois.

GBarbosa: Horário normal de funcionamento:

Lojas:



Iguatemi

Sábado: 7h às 22h

Domingo: 7h às 20h



Costa Azul

Sábado: 7h às 23h

Domingo: 7h às 21h



San Martin

Sábado: 7h às 22h

Domingo: 7h às 18h



Hiper Brotas

Sábado: 7h às 21h

Domingo: 7 às 18h



Lauro de Freitas

Sábado: 7h às 22h

Domingo: 7h às 20h



Pirajá

Sábado: 7h às 20h

Domingo: 7h às 13h



Acupe de Brotas

Sábado: 7H às 21h

Domingo: 7h às 18h



Cabula

Sábado: 7h às 22h

Domingo: 7h às 20h



Shopping Bela Vista: Segue horário do shopping



Bom Preço e Hiper Bom Preço: Horário normal de funcionamento:

Lojas:

Hiper SALVADOR NORTE

8h às 22h

HiperLITORAL NORTE

7h às 22h

Hiper IGUATEMI

6h às 23h

Hiper CABULA

7h às 22h

Hiper Garibaldi

7h as 22 h

Hiper Bonocô

7h30 às 22h

Chame-Chame

6h às 00h

Shopping Salvador

7h às 22h

Itaigara

7h às 22h



Vasco da Gama

24h

Armação

24h

Politeama

7h às 22h

Brotas

7h às 22h

Itaparica

7h às 22h

São Rafael

7h às 22h

Boca do Rio

7h às 22h

Itapoã

6h às 22h

Manoel Dias

7h às 22h

Matatu de Brotas

7h às 22h

Candeias - BA

7h às 22h

Papagaio

7h às 22h

Nazaré

7h às 22h

Iapi

7h às 22h

Canela

7h às 22h

Fonte Nova

7h às 22h

Rio Vermelho

7h às 0h

São Caetano

7h às 22h

Barra

7h às 22h

Jardim Brasil

7h às 21h30

Plataforma

7h às 22h

Atacadão Atakarejo:

Lojas

Iguatemi: Funciona das 7h às 22h.

Estrada do Coco: Funciona das 7h às 23h.

Calçada: Funciona das 7h às 20h.

Caminho de Areia: Funciona das 7h às 22.

Atacadão: Funciona das 7h às 21h. Fecha uma hora antes do jogo e reabre logo após.

Makro:

Lojas

Pirajá: Funciona normalmente das 7h às 20h30.

Iguatemi: Funciona normalmente das 7h às 22h.

Sam's Club: Funciona normalmente das 8h às 21h.

Perini: Horário normal de funcionamento:

Lojas:

Barra: Funciona normalmente das 6h às 22h.

Graça: Funciona normalmente das 6h às 22h.

Pituba: Funciona normalmente das 6h às 22h.

Vasco da Gama: Funciona normalmente das 6h30 às 22h.

adblock ativo