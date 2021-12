Confira o que abre e o que fecha em Salvador no feriado de 7 de Setembro

Nesta terça-feira, 7 de setembro, comemora-se a Independência do Brasil. O feriado vai alterar o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e serviços públicos de Salvador. Confira abaixo:

| Lazer |

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Fechado.

Museu de Arte Moderna (MAM) - Fechado.

| Shoppings |

Shopping Piedade - Fechado.

Shopping Center Lapa - Cinema e a praça de alimentação abrem das 11h às 19h. Lojas Americanas, Riachuelo, Marisa e C&A funcionam das 13h às 17h. Demais lojas e quiosques estarão fechados.

Shopping Itaigara - Lojas, quiosques, bancos e lotéricas fechados. O supermercado Super Bompreço funcionará das 7h às 18h e o restaurante Subway oferecerá o serviço de delivery das 11h às 21h.

Pituba Parque Center - Fechado.

Shopping Paseo - Lojas e Quiosques não funcionam. A academia Alfa funciona das 9h às 13h e os restaurantes, das 12h às 19h.

Shopping da Bahia - ncoras e megalojas abertas das 12h às 21h, praça de alimentação e restaurantes funcionam de 12h às 21h, e a bodytech de 9h às 13h com acesso exclusivo pelo estacionamento D5. Lojas e quiosques, clínica Clivale e supermercado Pão de Açúcar não abrem.

Parque Shopping da Bahia - Lojas e quiosques abrem das 12h às 21h. Alameda Gourmet, das 12h às 22h.

Salvador Shopping - Bancos, Clínicas, Correios, Farmácias de manipulação, Lotérica, SAC, demais lojas e quiosques ficam fechados. Big Bompreço aberto das 8h às 21h, academia SmartFit de 8h às 14h. Alimentação, Lazer, Lojas ncoras, Farmácias e Drive Thru (apenas das lojas em funcionamento) das 12h às 21h. Espaço Gourmet, das 12h às 0h30.

Shopping Salvador Norte - Demais lojas e quiosques associados ao Sindicato dos Comerciários, Clivale e Caixa ficarão fechados. Big Bompreço abre das 7h às 21h, Academia Smart Fit de 8h às 14h. Alimentação, Lazer, Lojas ncoras e Megalojas, Salões e Farmácias, Drive Thru (apenas lojas em funcionamento) das 12h às 21h.

Shopping Barra - Funcionarão apenas as lojas âncoras (grandes redes), das 12h às 20h. Praça de Alimentação abre das 12h às 20h. Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli funciona das 12h às 23h

Shopping Bela Vista - Lojas âncoras, quiosques e lojas associados ao Sindicato dos Comerciários funcionarão das 13h às 21h; GBarbosa e Alimentação associada ao Sindicato de Bares e Restaurantes, das 12h às 21h; demais lojas, quiosques e Alimentação não associados aos seus respectivos sindicatos terão funcionamento facultativo.

Shopping Paralela - As lojas âncoras e a praça de alimentação estarão abertas das 12h às 21h. O serviço de delivery vai funcionar das 10h às 23h.

Outlet Premium - Funciona normalmente de 9h às 21h.

Boulevard Shopping Camaçari - Praça de alimentação e lazer abre das 12h às 21h. Lojas, salão de beleza e barbearia funcionam das 14h às 21h. As âncoras C&A, Renner, Riachuelo, Le Biscuit e Americanas abrem às 13h. Academia funciona das 8h às 14h. Serviço de atendimento ao cidadão (SAC), cartórios de 1º e 2º Ofícios de notas e lotérica, fechados.

| Supermercados |

Assaí Cidade Baixa (Calçada) - Das 6h às 22h

Assaí Golf Club (Jardim Cajazeiras) - Das 7h às 22h

Assaí Paripe - Das 7h às 22h

Assaí Mussurunga - Das 7h às 22h

Assaí Lauro De Freitas - Das 7h às 22h

Assaí Camaçari - Das 7h às 22h

Assaí Feira De Santana - Das 7h às 22h

Assaí Paulo Afonso - Das 8h às 18h

Assaí Serrinha - Das 7h às 22h

Assaí Juazeiro - Das 7h Às 22h

Assaí Vitória da Conquista - Das 7h às 22h

Assaí Jequié - Das 7h às 22h

Assaí Guanambi - Das 7h às 22h

Assaí Ilhéus - Das 7h às 22h

Assaí Senhor do Bonfim - Das 07h às 16h

Assaí Itapetinga - Das 7h às 22h

Extra - Loja da Vasco da Gama abre das 7h às 22h, loja da Paralela funciona das 6h às 0h e na Rótula do Abacaxi, de 7h às 22h.

Pão de Açúcar - Loja do Costa Azul abre das 7h às 20h, loja do Shopping da Bahia não abre.

Ferreira Costa - Fechado.

Gbarbosa Iguatemi, Lauro de Freitas - funciona das 7h à 18h.

Gbarbosa Costa Azul - abre das 7h às 19h.

Gbarbosa Brotas e Cabula - abre das 7h30 às 14h.

Gbarbosa Pau da Lima - funciona das 7h às 14h

Gbarbosa San Martin - abre das 8h às 14h

Gbarbosa Guarajuba - funcionamento das 8h às 19h

Gbarbosa Horto Bela Vista - horário de funcionamento do shopping.

Mercantil da Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas - abre das 7h às 21h.

Perini Graça, Vasco e Pituba - funcionam das 6h30 às 20h. Lojas localizadas em shoppings funcionam conforme horário de cada centro comercial.

Café Perini - abre das 7h às 19h.

Perini Guarajuba - funciona das 7h30 às 17h.

| Serviços |

Hemoba - Sede em Salvador, localizada na Avenida Vasco da Gama, funciona para doação de sangue e cadastro de medula óssea, das 7h às 12h30.

Transalvador - Setores de defesa de notificações e protocolo não funcionarão na segunda, 6, e terça-feira, 7. As notificações com previsão de vencimento nesses dias serão prorrogadas para o próximo dia útil, ou seja, para a quarta-feira, 8. O setor de liberação de veículos apreendidos funcionará normalmente na segunda-feira, 6. No feriado, todo o atendimento presencial, na sede e pátios do órgão de trânsito, estará suspenso.

Equipes da autarquia estarão monitorando os locais de grande movimentação de entrada e saída da cidade, como a Rodoviária, o Ferry Boat, a Feira de São Joaquim e a Avenida Luís Viana (Paralela).

Promoção Social - Apenas os restaurantes irão funcionar na segunda-feira, 6. Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) voltam a funcionar na quarta-feira, 8.

Educação - Aulas na rede municipal de ensino retornam na quarta-feira, 8.

Feiras e mercados municipais - Fechado.

Prefeituras-Bairro - As Prefeituras-Bairro estarão fechadas, na segunda, 6, e terça-feira, 7. O atendimento será retomado às 8h de quarta-feira, 8.

Transporte público - Na segunda-feira, 6, não haverá mudanças na operação de ônibus, nos horários de pico da manhã e da tarde. À noite, também está mantido o atendimento das linhas de atendimento aos shoppings. Já no feriado, a frota estará reduzida durante todo o dia.

Saúde - As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), gripários e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionarão durante 24 horas. As Unidades Básicas de Saúde retomam o atendimento a partir das 8h da próxima quarta-feira, 8.

adblock ativo