Confira o que abre e fecha no jogo do Brasil sexta-feira

Alguns estabelecimentos vão funcionar em horário especial nesta sexta-feira, 4, durante a partida entre Brasil e Colômbia pelas quarta de final às 17h no estádio Castelão, em Fortaleza. Confira abaixo:

| Lazer |

Zoológico: Não divulgou

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): Não funciona

Museu de Arte da Bahia (MAB): Funciona das 8h às 14h.

Mercado Modelo: Não divulgou

| Shoppings |

Shopping Piedade: Funciona de 9h às 16h.

Shopping Yemanjá Trade: Não divulgou

Shopping Itaigara: Funciona de 9h às 16h.

Pituba Parque Center: Funciona de 9h às 16h.

Shopping Paseo: Funciona de 9h às 21h. Fecha 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabre 30 minutos depois.

Shopping Center Lapa: Não divulgou.

Shopping Iguatemi: Funciona de 9h às 22h. Fecha 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabre 30 minutos depois. A praça de alimentação continuará funcionando normalmente, onde serão montados dois telões (1º e 3º piso) para os clientes que quiserem ver o jogo sem sair do shopping.

Salvador Shopping: Funciona de 9h às 22h. Fecha 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabre 30 minutos depois.

Salvador Norte Shopping: Funciona de 9h às 22h. Fecha 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabre 30 minutos depois. Os jogos da Seleção Brasileira também estão sendo transmitidos no Cinépolis do Salvador Norte Shopping. A lista completa com os jogos que serão transmitidos pode ser conferida pelo site do Cinépolis.

Shopping Bela Vista: Funciona de 9h às 22h. Fecha 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabre 30 minutos depois. Os jogos da Seleção Brasileira também estão sendo transmitidos no Cinépolis do Shopping Bela Vista. A lista completa com os jogos que serão transmitidos pode ser conferida pelo site do Cinépolis.

Shopping Paralela: Funciona de 9h às 22h. Fecha 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabre 30 minutos depois.

Shopping Barra: Funciona de 9h às 22h. Fecha 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabre 30 minutos depois. Os restaurantes do Barra Goumert funcionam normalmente e irão exibir os jogos.

Outlet Premium: Funciona de 9h às 15h30, não reabrindo após o jogo.

| Supermercados |

Extra: Os supermercados da rede Extra vão fechar 45 minutos antes do início da partida e reabrirão 45 minutos após o seu término.

GBarbosa: Todas as lojas de Salvador, Guarajuba e Lauro de Freitas fecharão 30 minutos antes do início da partida e reabrirão logo após o fim do jogo

Bom Preço e Hiper Bom Preço: Funciona normalmente durante o jogo do Brasil.

Atacadão Atakarejo:

- Iguatemi: Funciona das 7h às 22h. Fecha 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabre 30 minutos depois.

- Estrada do Coco: Funciona das 7h às 23h. Fecha 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabre 30 minutos depois.

- Calçada: Funciona das 7h às 16:30

- Caminho de Areia: Funciona das 7h às 22. Fecha 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabre 30 minutos depois.

Atacadão: Funciona das 7h às 21h. Fecha uma hora antes do jogo e reabre logo após.

Makro:

- Pirajá: Funciona das 7h às 20h30. Fecha 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabre 30 minutos depois.

- Iguatemi: Funciona das 7h às 22h. Fecha 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabre 30 minutos depois.

Sam's Club: Não divulgou

Hiperideal:

- Barra: Funciona das 7h às 21h, fechando durante o jogo do Brasil e reabrindo logo após.

- Graça: Funciona das 7h às 21h, fechando durante o jogo do Brasil e reabrindo logo após.

- Itapuã: Funciona das 7h às 21h, fechando durante o jogo do Brasil e reabrindo logo após.

- Piatã: Funciona das 7h às 22h, fechando durante o jogo do Brasil e reabrindo logo após.

- Pituba: Funciona das 6:30h às 22h, fechando durante o jogo do Brasil e reabrindo logo após.

- Shopping Paralela: Funciona das 7h às 22h. Fecha 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabre 30 minutos depois.

- Stella Maris: Funciona das 7h às 21:30h, fechando durante o jogo do Brasil e reabrindo logo após.

Perini: As lojas da Barra, Graça e Pituba funcionam das 6h às 22h, fechando 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabrindo 15 minutos depois. A loja da Vasco da Gama funciona das 6h30 às 22h, fechando 30 minutos antes do jogo do Brasil e reabrindo 15 minutos depois.

Mercantil Rodrigues: Fecha 30 minutos antes do jogo e reabre 15 minutos depois, exceto a loja de Pirajá, que fechará depois do jogo.

| Serviços |

SineBahia: Funciona das 7h30 às 14h.

Bancos: A Febraban orienta para que as agências do interior, capital e região metropolitana funcionem das 8h30 às 12h30.

Hemoba: Funciona das 7h30 às 12h30.

SAC: Funciona das 7h às 15h30. Somente o posto do SAC de Lauro de Freitas encerra às 13h.

Ferreira Costa: Funciona das 8h às 15h.

